Kevin De Bruyne er åben for en fremtid i Saudi-Arabien, hvor de høje lønninger tiltaler den belgiske stjerne.

Flere store fodboldstjerner er i løbet af de seneste par år valfartet til Saudi-Arabien for at tjene bunker af penge, og flere kan være på vej.

Den belgiske Manchester City-stjerne Kevin De Bruyne, som i øjeblikket må betragtes som en af verdens bedste, er i hvert fald åben for en fremtid i den stenrige oliestat.

- Jeg udelukker bestemt ikke Saudi-Arabien. I min alder er man nødt til at være åben for alt, siger den 32-årige troldmand ifølge det belgiske medie Het Laatste Nieuws.

- Der er tale om summer, som er utrolige. Det er man nødt til at tænke på. Hvis man kan tjene utrolige mængder penge på to år, som man ellers skulle spille 15 år for, så tænker man over det. Det har jeg dog ikke behøvet endnu.

Spillere som Cristiano Ronaldo og Karim Benzema tørner i øjeblikket ud for klubber i Saudi-Arabien.

Kevin De Bruyne fortæller, at han så småt er begyndt at overveje, hvad fremtiden skal byde på, og han har sikret sig, at hans kone, Michèle, er klar på et eventyr.

- Det er sådan nogle diskussioner, man har oftere og oftere med sin familie, når man rammer min alder. Jeg har ikke talt med mange om min fremtid, men jeg har kun et år tilbage af min kontrakt, siger Kevin De Bruyne.

Siden 2015 har Kevin De Bruyne tørnet ud for Manchester City, der er ejet af Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan fra Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater.

Tidligere har han tørnet ud for Wolfsburg, Werder Bremen, Chelsea og Genk.

/ritzau/