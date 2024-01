Det er kun få dage, siden den engelske landsholdsanfører Millie Bright blev forlovet.

Og nu kan hun glæde sig over endnu mere strålende nyt, som hun har modtaget med posten.

Men da hendes kommende mand fortalte hende om det yderst vigtige brev, frygtede hun en grim overraskelse.

Brevet, som hun troede, var en parkeringsbøde, viste sig at være noget helt andet. Det fortæller hun The Independent.

Bright er anfører på det engelske landshold og i Chelsea. Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Bright er anfører på det engelske landshold og i Chelsea. Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg var til træning, så Levi åbnede brevet for mig. Han skrev med det samme, at jeg havde fået et meget vigtigt brev,« fortæller Millie Bright.

»Jeg tænkte: 'åh gud, hvad har jeg gjort? Er jeg i problemer? Det er sikkert en parkeringsbøde eller sådan noget'.«

Men det var det langt fra.

I stedet var det en besked om, at hendes navn står på den såkaldte New Year Honours List.

Fodboldstjernen er nemlig blandt årets modtagere af en ridderorden fra det britiske kongehus.

Dermed kan Millie Bright nu kalde sig OBE.

»Jeg var sådan: 'hvad fanden? Er den falsk? Er den ægte?',« griner hun og kalder det en kæmpestor ære.

Forleden sagde Millie Bright 'ja' til at gifte sig med sin kæreste Levi Crew.

Millie Bright har spillet hele sin professionelle karriere hos storholdet Chelsea, hvor hun har været holdkammerater med danske Pernille Harder.

I 2022 var hun med til at sikre EM-guld til England, og hun vandt i sidste sæson den engelske Women's Super League med Chelsea.

Ved sommerens VM var hun igen fast starter, men desværre for Bright og co. endte det ikke med guld ligesom året forinden, da England måtte se sig slået med 1-0 af Spanien i finalen.