Thierry Henry trækker sig som træner for canadiske CF Montréal.

Det fortæller han selv i et følelsesladet opslag på Twitter, hvori det fremgår, at coronapandemien har udfordret familielivet.

'Det er med tungt hjerte, at jeg skriver denne besked. Det sidste år har været meget svært for mig personligt,' indleder den tidligere fodboldspiller.

'På grund af pandemien, har jeg ikke kunnet se mine børn. Desværre gør de nuværende restriktioner, og det faktum at vi nu skal være i USA igen i adskillige måneder (mindst), at det ikke ændrer sig. Adskillelsen er for hård for både mig og børnene,' skriver den tidligere stjerneangriber i opslaget, som kan ses i bunden af artiklen.

Han overtog det canadiske mandskab i november 2019 lige inden 2020-sæsonen startede, og det nåede at se lovende ud, skriver klubben, der ærgrer sig over, at de er nødt til at tage afsked med Thierry Henry, der altså har valgt at vende hjem.

'Det er med trist hjerte, at jeg har måttet tage beslutningen om at stoppe i CF Montréal for at vende tilbage til London,' skriver Henry i sit opslag, hvor han takker både klubben, fans og mange andre.

Hos CF Montréal er de allerede i gang med at finde en ny cheftræner, der kan overtage for Henry, der i sin aktive karriere var en af de helt store stjerner hos Arsenal, som han spillede for fra 1999 til 2007.

Han nåede 376 kampe og 228 mål for den engelske klub, inden han skiftede til FC Barcelona og siden New York Red Bulls.

Thierry Henry var en legende hos Arsenal. Foto: Andrew Couldridge Vis mere Thierry Henry var en legende hos Arsenal. Foto: Andrew Couldridge

Han spillede desuden på det franske landshold og vandt VM i 1998 samt EM i år 2000.

Efter han stoppede karrieren, begyndte han på træneruddannelsen.

Fra 2018 til 2019 var han assistenttræner for det belgiske landshold, inden han en kort periode stod i spidsen for Monaco, hvorefter han fik cheftrænerjobbet i Canada.

Oprindeligt havde Thierry Henry kontrakt med CF Montreal indtil udgangen af 2021-sæsonen, men det eventyr er altså slut nu.