Carlos Tevez er på ingen måde tilfreds med, at Copa Libertadores-finalen er blevet flyttet til Bernabeu og kalder det sydamerikanske fodboldforbund for idioter.

Det blev tidligere på ugen officielt, at det sydamerikanske fodboldforbund, CONMEBOL, har valgt at flytte Copa Libertadores-finalen mellem Boca Juniors og River Plate til Bernabeu i Madrid.

Og det er ikke ligefrem noget, som behager Boca-spilleren Carlos Tevez.

»Det er en CONMEBOL-ting. Det her er en Copa Libertadores-kamp, og de har slet ikke tænkt på hverken spillerne eller fansene,« siger Tevez til Live Soccer TV.

Foto: MARCOS BRINDICCI Vis mere Foto: MARCOS BRINDICCI

»Som en ven fortalte mig, så er CONMEBOL en organisation med tre idioter bag et skrivebord, som ingen idé har om, hvad der foregår,« siger Tevez og tilføjer, at han heller ikke gider at spille på Bernabeu.

»Jeg er ikke tilfreds med at skulle spille på Bernabeu. Det er på ingen måde positivt for os spillere at blive flyttet så langt væk for at spille en kamp som denne.«

Finalen spilles søndag med kickoff kl. 20.30.