'Jeg kan nærmest ikke tro, jeg er nødt til at gøre det her.'

Sådan lyder det i en Instagram-story fra Dean Henderson.

For Manchester United-stjernen har de seneste dage været udsat for nogle voldsomme rygter, der ikke både har ramt ham.

De har også ramt hans familie, fortæller han, og derfor har han følt sig nødsaget til at tage til genmæle.

Årsagen er, at der i weekenden kom en historie ud i et engelsk medie, der handlede om en Premier League-spiller, der blev anholdt tilbage i 2019 for vold mod en kæreste.

Spilleren skulle være blevet anholdt efter blandt andet at have sendt truende beskeder, og han skulle angiveligt have betalt ekskæresten et stort beløb for at lukke sagen ned.

Efter historien så dagens lys, har mange fodboldfans på de sociale medier gættet på, hvem det skulle være. Mange har skrevet, at der er tale om 24-årige Dean Henderson, og det er de rygter, der har fået fodboldspilleren til at tordne på Instagram.

'Der er nogle rigtig triste mennesker i denne her verden, der har forbundet mit navn med en så upassende, sårende og totalt falsk nyhedshistorie,' skriver Henderson og fortsætter:

'Jeg har en familie, der bliver dybt påvirket af det her, så jeg ville bare adressere de her rygter, lukke dem ned og komme videre,' slutter han sit opslag.

Weekendens sag er ikke den eneste, der har ramt Premier League i den seneste tid. For nylig havnede Mason Greenwood i overskrifter verden over, da hans kæreste på de sociale medier anklagede ham for vold og seksuelt overgreb.

Han er siden blevet løsladt mod kaution, men sagen bliver fortsat undersøgt, ligesom Nike har droppet at sponsorere ham.