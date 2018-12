Victor Nilsson Lindelöf har haft en blandet tid i Manchester United. Først var han inde, så var han ude, så var han fast starter - og nu er han så skadet.

Derfor har han fundet tid, i det ellers tætpakkede Premier League-program, til at rejse til Dubai, hvor han lige nu genoptræner for at komme tilbage i topform. Og han har taget sin kone Maja Nilsson med.

Som det hører sig til, når man tager på ferier, skal deres tilstedeværelse i Dubai selvfølgelig foreviges på Instagram - i dette tilfælde er det kæresten Maja Nilsson, der har lagt et billede af Victor Lindelöf op, hvor han slænger sig på stranden med et spil Uno i hænderne.

Men den 'lade' attitude gik på ingen måde hjem hos en Manchester United-fan, der var alt andet end glad for at se en spiller repræsentere sin klub på den måde.

Vis dette opslag på Instagram Det var den där blicken som fick mig på smällen Et opslag delt af Maja Nilsson Lindelöf (@majanilssonlindelof) den 4. Dec, 2018 kl. 5.51 PST

»Sig til den forbandede f...e, at han ikke er på ferie. Vi er midt i en forfærdelig sæson, der skal reddes, forbandede f...e,« lyder det i en kommentar på Instagram.

Der kom da også straks et modsvar fra fodbolspillerens hustru, Maja Nilsson Lindelöf.

»Super, det siger jeg videre til ham. Men jeg tror ikke, at han lytter til folk, der kommenterer sådan på hans kones Instagram, eller som bruger sådanne ord to gange i én sætning. Det er 2018, og det er kun dumme mennesker, der bruger sådan nogle ord. Men jeg prøver,« svarer hun tilbage.

Det fik en pæn portion brugere til at like og rose svenskerens rolige måde at tackle den voldsomme kommentar på.

»Du er en dronning,« skriver en, mens en anden mener, at det er den bedste kommentar, der er blevet skrevet på Instagram i 2018.

Det er heller ikke første gang, at Maja Nilsson løber med en masse opmærksomhed på de sociale medier. Faktisk er hun blevet ganske populær på specielt Twitter, hvor folk elsker hendes humor.

Da Victor Lindelöf i starten af sin tid i Manchester United blev bænket iskoldt af Jose Mourinho, der stadig holder fast i trænersædet med sine negle, var det også kæresten, der var hurtig til at spore samtalen over på noget helt andet.

Her lagde hun nemlig et billede op, der hurtigt gik sin sejrsgang på nettet.