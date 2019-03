Adrien Rabiot har været lidt af en enfant terrible på det seneste i Paris Saint-Germain, og nu har klubben fået nok og sendt franskmanden i skammekrogen.

Det skriver franske L'Equipe.

Helt konkret betyder det, at Adrien Rabiot er suspenderet og ikke velkommen i klubben før d. 27. marts.

Det er to situationer, som er skyld i, at Adrien Rabiot er blevet straffet.

Først blev 23-årige Rabiot filmet på en natklub kort tid efter PSGs skuffende nederlag i sidste uge til Manchester United i Champions League.

Derefter likede han en video på Instragram, hvor Patrice Evra og Paul Pogba fejrer Uniteds sejr over PSG på tribunerne på Parc des Princes.

Det er ikke en opførsel, som imponerer ledelsen i Paris Saint-Germain, og derfor har de altså nu suspenderet Adrien Rabiot.

Den franske spiller har været på den sorte liste i Paris siden januar, hvor han var tæt på et skifte til Barcelona – det endte dog med at falde til jorden. I bestræbelserne på at få skiftet sat i stand udeblev Rabiot fra klubbens træningslejr i Qatar, hvilket udløste en klækkelig bøde.

I forbindelse med transfer-kikset valgte Adrien Rabiot i øvrigt at fyre sin mor som agent – det kan du læse mere om her.