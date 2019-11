Manchester City-spilleren Bernardo Silva får karantæne i en kamp for et opslag på Twitter.

Det skriver Det Engelske Fodboldforbund (FA) på sin hjemmeside.

Silva sammenlignede på et billede holdkammeraten Benjamin Mendy med en sort figur, der optræder for slikfirmaet Conguitos, som laver chokoladeovertrukkede peanuts.

Foruden karantænen er han blevet idømt en bøde på 50.000 pund svarende til 435.000 kroner, ligesom han også skal møde op til undervisning som en del af straffen.

Tweetet blev i sin tid hurtigt slettet, men inden havde flere allerede gemt det, hvorefter det gik sin gang på Twitter, ligesom det engelske fodboldforbund, FA, altså tog sagen op.

Opslaget blev efterfølgende kritiseret af den antiracistiske organisation Kick It Out.

Efterfølgende har den portugisiske stjerne fået opbakning fra flere holdkammerater, blandt andet Raheem Sterling.

»Jeg kan godt forstå, at nogle kan føle sig trådt over tæerne, men mit syn på sagen er, at Bernardo (Silva, red.) forsøger at lave en joke til sin ven,« sagde Raheem Sterling tidligere til Sky Sports.

»Han refererer ikke til hudfarve, han sammenligner ikke deres læber, det går på, at de begge to har små hoveder. For mig er det vigtigste, at det ikke handler om hudfarve.«

Han fortalte desuden, hvor ked af det Bernardo Silva var over hele episoden.

Det er tidligere blevet beskrevet, hvordan City-stjernen kunne risikere helt op til seks spilledages karantæne.

Bernardo Silva og Benjamin Mendy har været holdkammerater længe, da de begge spillede for Monaco tilbage i 2016 og sammen skiftede til den engelske topklub i 2017.

Is Bernardo Silva racist?



No.



Is Bernardo Silva's tweet racist?



100% Yes.



He will be rightfully punished by the FA. People need to get smarter with this stuff. #kickitout #racism pic.twitter.com/3tJe30NBJn — Rob Blanchette (@_Rob_B) September 23, 2019