England indkasserede et sjældent nederlag på Wembley onsdag aften, da Danmark hev en 1-0 sejr i land.

Christian Eriksen blev matchvinder, da han eksekverede fra pletten, men det er ikke Kyle Walker, som begik straffesparket, der får den hårde medfart i engelske medier.

Det er Harry Maguire. Han solgte det engelske mandskab efter en halv times tid, da han nedlagde Dolberg i en kontra og fik sit andet gule kort. Det var en tydeligt målløs og rystet mand der måtte forlade banen, og skuffelsen måtte han dele med sine 55 millioner landsmænd.

Det røde kort gjorde det nemlig mere end svært for værterne, der i forvejen havde problemer med at nedbryde den danske defensiv.

Harry Maguire indser, at han har dummet sig. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Harry Maguire indser, at han har dummet sig. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

The Mirror skriver i rubrikken til en artikel, at 'Harry Maguire lignede en knækket mand på alle parametre', og skriver i deres referat, at det var to hensynsløse tacklinger, der kastede de to gule kort af sig.

Efter kampen sagde Gary Neville, der er ekspert hos Sky Sports, at det røde kort opsummerede hans fire til seks seneste uger, hvor han har fået en sløj start på sæsonen i Manchester United og også fik sig en voldsdom på grund af groft overfald, modsigelse af anholdelse og forsøg på bestikkelse af tjenestemænd under sin ferie i Grækenland.

»Det er sjusket af ham. Hans berøring er virkelig lad og det, der sker, bagefter..,« siger Gary Neville.

The Sun er også ude med riven. En af deres artikler indledes med følgende:

»To nætter i et græsk fængsel, et 6-1 nederlag til Tottenham og nu et rødt kort for England på Wembley. Det er til at forstå, at Manchester Uniteds anfører og verdens dyreste forsvarsspiller lignede en knækket mand, da han traskede af grønsværen efter blot en halv time.«

»Gamle slab-head (et øgenavn, som Jamie Vardy har givet ham, red.), kultfiguren fra VM i Rusland i 2018, havde fået to af de klareste gule kort, som du nogensinde får at se. Så i modsætning til situationen, der fik ham anholdt på Mykonos i august, var der ingen grund til appellere.«

Harry Maguire og England er nu nummer tre i gruppen bag Danmark og Belgien. De har en hjemmekamp mod Island og udekamp mod Belgien tilbage, som begge spilles i november.