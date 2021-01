Det kan være dyrt ikke at tænke sig om på det sociale medier.

Den lærestreg må Manchester Uniteds stjerneangriber Edinson Cavani have lært på den hårde måde.

Han troede sikkert, at han var sjov, da han til en af sine venner skrev 'thanks negrito' i en story på Instagram, efter han fik en helterolle i Manchester Uniteds sejr over Southampton i slutningen af november.

Her var Manchester United bagud med 0-2 i pausen, da Cavani blev skiftet ind og var med til at vende kampen på hovedet. Han var først med i en rolle som oplægger til Bruno Fernandes' reducerende mål, og midt i anden halvleg kom han så selv på scoringstavlen.

Men Cavani stoppede ikke her, for i overtiden scorede han sejrsmålet, der nok har givet en masse adrenalin og manglende ilt til hjernen, da han efterfølgende skrev de nævnte ord på Instagram..

FA, det engelske fodboldforbund, har nemlig kigget nærmere på sagen, og selv om Cavani efterfølgende slettede sin story, glemmer internettet som bekendt ikke, det har nu kostet United-spilleren en karantæne på tre spilledage for racediskriminerende sprogbrug..

Han har også fået en bøde på 100.000 pund, hvilket svarer til 823.000 kroner..

Det beløb er nok ikke det, der gør mest ondt på Cavani, som tjener den slags penge på ganske kort tid. Til gengæld er han nok mere ked af at have fået en ufrivillig pause fra kampene.