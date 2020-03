Ashley Young befinder sig i øjeblikket i det corona-nedlukkede Italien. Her er én ting kommet bag på ham, når han handler ind.

'I Italien er det overraskende roligt at gå i supermarkedet,' konstaterer den engelske fodboldspiller.

På Twitter har han delt sine oplevelser af at befinde sig i det land i verden, der er hårdest ramt af coronavirussen

'Ingen kampe om mad, ingen tomme hylder og slet ingen overfusninger af personale for at sætte begrænsninger på maden og heller ikke af andre grunde. Og i nærmest alle tilfælde er det kun én person fra hver husstand, der handler ind,' skriver Ashley Young om indkøbsturene.

Ashley Young skiftede i vinterpausen fra Manchester United til Inter. Foto: MIGUEL MEDINA

Der har været meldinger om modsatte scenarier i supermarkeder andre steder i verden, også i Danmark, efterhånden som landenes regeringer gradvist har lukket ned for samfundene.

Men altså ikke i Milano-området, hvor Ashley Young bor efter sit vinterskifte til den italienske storklub Inter. - og på trods af at Milano ligger i den allerhårdest ramte region, Lombardiet. Følg B.T.s liveblog om coronavirussen her

'At stå i kø for at komme ind i et supermarked er nu standard, men det er ikke på grund af hamstring eller grådighed. Supermarkederne har begrænset antallet af personer, der må være i butikkerne af gangen, så der er aldrig overfyldt. Så vent og vær tålmodig, hvis dit supermarked indfører det,' lyder det fra fodboldspilleren, der også beretter at en kunde i et supermarked i Italien ikke må putte sine varer på indkøbsbåndet, før den foregående kunde har fjernet alle sine varer.

I Italien er det forbudt for italienerne at forlade deres hjem undtagen for at købe ind eller gå på apoteket, og derfor understreger Ashley Young vigtigheden af at være forsigtig under indkøbsturen.

'Realistisk set udgør supermarkedet nu den største risiko for at sprede virussen eller selv blive smittet. Når jeg taler med familie og venner derhjemme lyder det til at være helt vanvittigt at handle ind. Husk, nedlukning betyder nedlukning,' formaner fodboldspilleren.

Ashley Youngs skifte til Inter faldt på plads kort tid inden, at danske Christian Eriksen ligeledes skiftede til Inter.

Siden blev det ikke til meget fodbold, inden coronapandemien ramte Europa. Men først i Italien der som den første liga begyndte at spille uden tilskuere og udsætte kampe.

Siden spredte tilstanden sig til resten af Europa, og det er endnu uvist, hvornår de forskellige europæiske ligaer kan blive genoptaget og færdigspillet. Sommerens EM-slutrunde og OL er allerede blevet helt aflyst og skubbet til næste år.