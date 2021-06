Fodboldstjernen Chris Smalling og hustruen, Sam, er helt sikre – de så en ufo på himlen søndag aften.

Parret nyder lige nu en pause fra hverdagen på en sommerferie, og det var her, de så objektet. Det skriver Football Italia.

Sam har delt oplevelsen i en såkaldt 'story' på sin private Instagram-profil.

'Okay. Jeg lover, at vi ikke var på magiske svampe eller andet, men Chris Smalling og jeg så den vildest ufo i går aftes! Den var højt oppe på himlen og var ligeså stor som et fly,' stod der, inden Sam fortsatte:

31-årige Chris Smalling. Foto: ALBERTO LINGRIA

'Den fløj lavere ned mod os, inden den vendte om og fløj højt op igen, hvor den blev i en time. Måske længere, men vi var nødt til at gå.'

Chris Smalling og hustruen filmede ikke den ufo, som de mener at have set, og det er der en årsag til.

'Den var for lille til, vi kunne filme den, fordi den roterede konstant. Men Chris kunne se den rotere med lys omkring den. Det kunne jeg ikke, fordi jeg ikke har så gode øjne.'

Sam beskriver afsluttende objektet som 'massivt og meget stille', mens hun igen nævner, hvordan den hele tiden roterede omkring sig selv.

Engelske Chris Smalling er ikke den del af den engelsk EM-trup, der indleder den store fodboldbegivenhed søndag eftermiddag mod Kroatien.

Den 31-årige forsvarsspiller er lige nu i AS Roma i Italien, men har tidligere spillet mange kampe for Manchester United.