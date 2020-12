I juli opstod der drama til en familiefest i Holland, da en person blev stukket i benet.

Ifølge hollandsk politi er det formentlig den hollandske fodboldstjerne Quincy Promes, der overfaldt sit eget familiemedlem med en kniv, og det førte til, at han blev anholdt i søndags.

Men nu er Ajax-spilleren ikke længere varetægtsfængslet. Tirsdag blev han løsladt, men han er stadig mistænkt.

»En 28-årig mand, som blev anholdt søndag, fordi han var mistænkt for at være involveret i et knivstikkeri, er blevet løsladt,« meddeler anklagemyndigheden i Amsterdam.

FC Midtjyllands Pione Sisto mod Ajax Amsterdams Quincy Promes i Champions League gruppe D kampen FC Midtjylland mod Ajax Amsterdam på MCH-Arena i Herning, tirsdag den 3. november 2020.

Promes afviser selv alle anklager fra overfaldet, der resulterede i alvorlige fysiske skader på den sårede person.

Familiefesten, hvor dramaet udspillede sig, blev afholdt 14 kilometer uden for Amsterdam i en lille by ved navn Abcoude. Faktisk var det ved en lagerbygning, som er ejet af fodboldspilleren.

Overfaldet skulle angiveligt være sket efter en heftig diskussion mellem Quincy Promes og et familiemedlem, skriver De Telegraaf.

Skænderiet opstod, da den hollandske landsholdsspiller anklagede vedkommende for at have stjålet penge fra et tredje familiemedlem. Folk forsøgte at splitte de to ad, men det var ikke muligt at undgå stikkeriet.

I Holland er den højeste straf for en forbrydelse, der medfølger alvorlige skader efter et fysisk overgreb, fire år.