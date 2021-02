Vlada Zinchenko kom på manges læber, da hun offentligt kritiserede Pep Guardiola.

Nu afslører hun også, at City-manageren på ingen måde har glemt hendes berømte udbrud.

Det var tilbage i august, hun i en video på YouTube langede ud efter Guardiola efter Manchester City tabte 1-3 til Lyon i kvartfinalerne af Champions League.

»Jeg har nok ikke ret til at sige det her, og måske Zinchenko forbyder mig det: Men for at sige det pænt uden at bande, så er det helt og aldeles Guardiolas skyld,« lød den direkte udmelding fra Vlada Sedan, som hun dengang hed, der langede ud efter Guardiolas formation, der betød, at Oleksandr Zinchenko, som hun i dag er gift med, ikke spillede.

Oleksandr Zinchenko sammen med Vlada. Foto: Paul ELLIS Vis mere Oleksandr Zinchenko sammen med Vlada. Foto: Paul ELLIS

Og Pep Guardiola har på ingen måde glemt de famøse ord fra fodboldkonen, fortæller hun nu i en ny YouTube-video.

Da Manchester City-manageren fyldte 50 i midten af januar, kom han nemlig med en bemærkning.

»Det var hans fødselsdag. Han blev 50 år. Zina er altid bare Zina. Først giver han et kompliment, men der kommer altid også lige en frisk stikpille,« siger Vlada Zinchenko ifølge Daily Mail i klippet.

»Zina sagde til ham 'nå, du er allerede 50, du er gammel'. Og Pep kiggede bare på ham og sagde: 'Alex, det vigtigste for mig er, at din kone kan lide mig, og så skal det hele nok gå',« fortæller hun.

Det hele gik da også for Oleksandr Zinchenko, da hans bedre halvdels ord ikke kostede ham pladsen på holdet. Han var dog tvunget til at reagere tilbage i august.

Da Vlada Zinchenko kom med sit udbrud i august, måtte Oleksandr Zinchenko afbryde deres bryllup for at komme med en undskyldning på Instagram.

'Vi forstår fuldt ud nu, at vi ikke skal putte sådan noget på sociale medier, fordi hun er min hustru. Jeg skriver det her fra mit bryllup, og i stedet for at nyde dette utrolige øjeblik er jeg nødt til at gøre det her, fordi jeg ikke kan lade det ligge. Jeg håber, I forstår,' skrev han.

Manchester City spiller onsdag aften Champions League-opgør mod Everton.