Det forlød mandag morgen hos flere internationale medier, at Paul Pogba havde meddelt det franske fodboldforbund, FFF, at han ikke ville spille for landsholdet igen.

Det skulle angiveligt være på grund af den franske præsident, Emmanuel Macrons, udtalelse om, at islam var årsagen til international terrorisme.

Der var dog ingen officielle udtalelser fra hverken Pogba eller FFF på historien, og nu har hovedpersonen selv været ude og skyde rygterne til jorden.

Det har han gjort på sin Instagram, hvor han i en story har skrevet 'uacceptable fake news' oven på et billede af en artikel, der skriver, at han stopper på landsholdet.

Macrons udtalelser kom i kølvandet på drabet på Samuel Paty, en fransk lærer, der blev halshugget på vej hjem fra sit arbejde. Han havde angiveligt i sin undervisning vist billeder af profeten Mohammad og snakket om vigtigheden ved ytringsfrihed.

Efterfølgende hyldede den franske regering Paty ved at skænke ham den største hæder, man kan opnå i det franske. Det gjorde regeringen, fordi manden stod ved sin ytringsfrihed.

»Sammenhold og vedholdenhed er de eneste svar til monstrøse islamistiske terrorangreb,« sagde Macron i en tale ved hyldesten.

Paul Pogba konverterede til islam for år tilbage og skulle ifølge arabiske medier have meldt fra til det franske landshold i kølvandet på præsidentens udtalelser.

De skrev, at det var fornærmende over for Pogba og andre franskmænd, der bekender sig til islam, da islam er den næststørste trosretning i Frankrig. Det viderebragte flere engelske medier mandag, men nu tager stjernen altså afstand fra det.

I et podcast med LifeTimes i 2019 sagde Pogba, at islam havde gjort ham til et bedre menneske:

»Islam er alt. Det er det, der gør mig taknemmelig for alting. Det fik mig til at indse ting her i livet. Jeg tror, at det gør mig mere rolig indeni. Islam er ikke det billede, som mange har af det – terrorisme. Det er noget andet, end det vi hører i medierne. Det er noget smukt.«

27-årige Pogba spiller til daglig i Manchester United og har fået 77 kampe for det franske landshold med 10 mål til følge.