West Ham-stjernen Kurt Zouma er endt i et gigantisk stormvejr.

For blot to dage siden begyndte en brutal Snapchat-video at florere på de sociale medier, hvor man kunne se ham give sin kat en særdeles hårdhændet behandling.

Først samlede den 27-årige franskmand katten op og sparkede til den. Kort efter slog han så katten i hovedet for derefter at kaste en sko i hovedet på den.

Og netop den voldelige handling har fået internettet og forskellige dyreorganistioner til at rase over fodboldstjernens ageren.

27-årige Kurt Zouma. Foto: TONY OBRIEN Vis mere 27-årige Kurt Zouma. Foto: TONY OBRIEN

Onsdag har reaktionerne så vist sig at være så voldsomme, at begge Zoumas katte nu er blevet fjernet af den britiske dyreorganisation Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

Det skriver det engelske medie Sky Sports. RSPCA er ligeledes kommet med en officiel udmelding om dagens beslutning.

»Kattene er i sikkerhed hos os, og vores førsteprioritet har altid været kattenes helbred,« lyder det i en udtalelse fra organisationen, inden der fortsættes:

»De er kørt til en dyrlæge, der er ved at undersøge dem, og de er i vores varetægt, mens efterforskningen er i gang.«

Det lokale politi har meldt ud, at man er i gang med en efterforskningen af hændelsen.

Onsdag skriver den West Ham desuden, at Zouma har fået 'den størst mulige bøde' af klubben.

Franskmanden har efterfølgende accepteret bøden og indstillet til, at den doneres til dyrevelfærdsorganisationer.

På trods af hele sagens store bevågenhed – især i de engelske medier – var Kurt Zouma en del af West Hams startopstilling i tirsdagens kamp mod Watford.

Kurt Zouma blev fanget på video, da han mishandlede sin kat. Vis mere Kurt Zouma blev fanget på video, da han mishandlede sin kat.

En beslutning, som cheftræner David Moyes havde truffet og efterfølgende måtte gå ud og forsvare efter kampen.

»Jeg var skuffet, da jeg så det, og klubben har taget affære, i den grad den kan. Min opgave er at udvælge det bedste hold, og det er Kurt en del af,« sagde Moyes efterfølgende og understregede, at han selv elsker dyr.

