Nicklas Bendtner har været vidt omkring i sin karriere, og han har haft mange forskellige holdkammerater.

Én af dem er Juventus-målmanden Wojciech Szczesny, som Bendtner spillede med i Arsenal.

I et interview med FourFourTwo lufter målmanden sit syn på Bendtner.

»Én af de mest intelligente fyre, jeg har spillet med. Man kigger på Nick: Velorganiseret, pæn, i form og det virker til, at alt kører for ham. Næste dag åbner man avisen og læser 'Fuld Bendtner kører i modsatte vejbane', og man tænker 'WTF' (What the fuck, red.). Jeg ved ikke, han er en fyr med to personligheder. Den mest selvsikre fyr, jeg har spillet med,« siger han til mediet.

Wojciech Szczesny spiller i dag i Juventus. Foto: ISABELLA BONOTTO Vis mere Wojciech Szczesny spiller i dag i Juventus. Foto: ISABELLA BONOTTO

Nicklas Bendtner har da også haft sine skandale-sager. Senest har Rosenborg-spilleren båret fodlænke som følge af en dom, hvor han brækkede kæben på en taxachauffør i København.

I interviewet kommer Szczesny ind på flere tidligere holdkammerater og deres eskapader.

Blandt andre midtbanespilleren Jack Wilshire, som han kalder for én af sine bedste venner.

»Til mit bryllup blev han så fuld, vi ledte efter han over alt i to timer og fandt ham sovende i nogle buske,« siger han.