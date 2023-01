Lyt til artiklen

Kameraet lægger ti kilo på, siger man jo.

Men nogle gange kan folk på de sociale medier drage forhastede konklusioner - det må være læren, efter et billede af PSG-målmanden Keylor Navas havde givet anledning til, at han blev drillet for at thave taget kraftigt på under vinterpausen efter VM.

Der cirkulerede et billede på Twitter af den 36-årige costaricanske målmand med et - tilsyneladende - meget hævet ansigt.

»Han må have haft nogle gode slutninger af året«, lød det.

Sociale billeder kan i mange tilfælde være vildledende og det blev bekræftet af fodboldspillerens kone, Andrea Salas , som nægtede at stå model til, at hendes udkårne skulle hånes på den måde.

Den tidligere costaricanske model har gjort kritikerne tavse med et opslag på Instagram, der portrætterer hende, men frem for alt Navas, der var uden tøj på overkroppen.

»Godnat,« skrev hun blot.

Og så var rygterne stille og roligt lagt i graven.