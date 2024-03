Det behøver ikke at gå stille for sig, når man er langrendsløber.

Spørg bare svenske Frida Karlsson.

For selvom den 24-årige skiløber kan bryste sig af flere både VM- og OL-medaljer, så gik en træningstur med landsholdkollegaen Maja Dahlqvist under World Cup-afdelingen i Canmore alligevel grueligt galt.

»Det var det rene blodbad her på stadion. Efterfølgende undrede alle sig over, hvad der var sket,« siger Karlsson til Expressen efter episoden.

Men hvad skete der så egentlig på træningsturen, der fik blodet at fosse?

De to landsholdskollegaer var ude for at øve deres sprinter, da Dahlqvists stav pludselig mødte uventet modstand.

Først troede hun, at staven var gået imod Karlssons hånd. Men da hun vendte sig om, lå Karlsson i sneen, som ikke længere var hvid, men rød af blod.

Staven havde spiddet Karlsson direkte i ansigtet, og det brutale syn satte gang i en mindre redningsaktion.

Ifølge Dahlqvists egen beretning var det dog langt fra så slemt, som det så ud.

Faktisk er det ikke første gang Frida Karlsson er involveret i en lignende ulykke. Der er snarere tale om en uheldig tendens for svenskeren.

I lørdagens semifinale var det Nadine Fähndrichs stav, der kom i vejen for Karlssons næsetøj, mens svenskeren også tidligere er karamboleret med Jessie Dickens' stav.