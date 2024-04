Den spanske fodboldlegende Fernando Torres er i dyb sorg.

Den 40-årige tidligere angrebsstjerne har nemlig mistet sin far.

Det fortæller han til sine mere end 13 millioner følgere på Instagram.

Her delte han torsdag aften et sort/hvid-billede af sig selv og en rørende hilsen til sin far.

»Jeg kan ikke afslutte denne triste dag uden at takke alle fra bunden af mit hjerte på vegne af min familie og mig selv for så mange udtryk for hengivenhed og respekt i forbindelse med min fars død,« skriver Fernando Torres.

»Far, jeg vil altid holde dig nær. Jeg elsker dig. Hvil i fred,« skriver han.

Den tidligere Atlético Madrid og Liverpool-helt har modtaget kondolencer fra et utal af stjerner.

Spanierens landsmand Juan Mata har sendt tre hjerter og et par foldede hænder, og næsten samme reaktion kommer fra den tidligere Liverpool-spiller Sami Hyypiä og Robbie Keane, mens Luís Figo skriver 'hvil i fred'.

'Op med humøret, store fyr. Et stort kys til dig og alle dine. Jeg elsker dig overalt,' skriver den tidligere Liverpool-målmand Pepe Reina.

Torres stoppede karrieren i 2019 efter to år i japanske Sagan Tosu.

Inden da tørnede han ud for Atlético Madrid, Liverpool, Chelsea og AC Milan.

Han scorede 38 landskampsmål i 110 kampe for Spanien, som han vandt både VM og to gange EM med.