Han var ukoncentreret et øjeblik, og så blev han faktisk forvirret.

Det er forklaringen, Mesut Özil har givet på, at han 2. juli blev taget i at køre alt for hurtigt i sin bil. Arsenal-spilleren blev taget med 97 mil i timen – svarende til 156 kilometer i timen – på vej hjem fra træning.

En del af hans undskyldning er, at han er fra Tyskland. Det skriver Mirror, efter fodboldstjernen har været i retten.

»Når jeg skal tænke over, hvad jeg gjorde, er jeg kommet frem til, det var kombinationen af en tom vej uden andre biler, jeg kunne sammenligne fart med, og så misforstod jeg og troede, speedometeret viste kilometer i timen og ikke mil,« lød forklaringen.

Mesut Özil kalder dog farten for 'totalt uacceptabel', men han forklarer, at han nok blev ukoncentreret, da vejene var tomme.

»Jeg er tysk statsborger, og jeg er jo vant til at køre biler, der viser farten i kilometer og ikke mil,« forklarede Mesut Ozil, der accepterer, at han får en straf.

Han har dog selv appelleret til, at det bliver en bøde og ikke en frakendelse, da han ikke tidligere har været på kant med færdselsloven.

Derudover lyder et af argumenterne, at han skal bruge sin bil til at køre til træning samt transportere sin datter. Det kan hans kone ikke, da hun ikke kører bil, lød forklaringen.