Han har erkendt at have gjort noget forkert. Nu er spørgsmålet så i hvilket omfang.

Til august starter retssagen mod den tidligere fodboldspiller John Carew, der er tiltalt for grov skatteunddragelse. Det skriver VG.

Der er ifølge anklagen tale om snyd for 5,4 millioner norske kroner – svarende til cirka 4,1 million danske, og sagen er berammet til ni dage.

Noget, der dog ikke betyder, den er kompliceret, fortæller Marianne Bender, der er advokat for Økokrim.

»John Carew har i en pressemeddelelse sagt, han erkender skatteunddragelse, så meget af sagen vil ikke handle om, om han er skyldig men hvor skyldig, han er. Der er vi uenige med Carew,« siger Bender, der fortæller, der ligger et massivt efterforskningsarbejde bag sagen.

Helt konkret er der tale om to forskellige perioder. I årene 2014 til 2016 beskyldes Carew for uagtsomt skattesvig, mens han for perioden 2017 til 2019 anklages for groft forsætligt skattefusk. Ifølge Økokrim har Carew undladt at opgive sin skattepligtige indkomst på knap ti millioner danske kroner og en formue på cirka 237 millioner danske kroner.

Carew har i en pressemeddelelse fortalt, han ikke har snydt med vilje, men han har dog erkendt, han har betalt for lidt i skat.

»Jeg er klar over, jeg har et ansvar for at give den rigtige information, men jeg har været omringet af rådgivere og støtteapparater, siden jeg var ung og jeg ved nok mere om fodbold og ejendomsinvesteringer end om kompleks skattelovgivning for folk, der bor i udlandet,« har Carew fortalt.

Da han blev tiltalt, pegede han hurtigt på sine rådgivere i forhold til, hvem der bar skylden, men det er ikke noget, der kommer til at hjælpe ham i retten, siger flere skatteeksperter til VG.

Bliver han erklæret skyldig risikerer han ubetinget fængsel, og strafferammen for grov skatteunddragelse er op til seks års fængsel.

I sin aktive karriere var John Carew blandt andet i Valencia, Roma, Lyon og Aston Villa. Han spillede 91 kampe for det norske landshold, som han scorede 91 kampe for.

Sidste år kom det desuden frem, at han skal spille karakteren Benny i en norsk udgave af 'Olsen-banden'. Filmen har premiere nogenlunde samtidig med, at den tidligere fodboldstjerne skal møde op i retten.