Det er ikke alle fodboldstjerner, der overholder reglerne om at holde sig hjemme og undgå smittefare her i denne tid med corona-epidemien.

I weekenden var det Aston Villas anfører, Jack Grealish, der dummede sig gevaldigt, og nu er turen så kommet til Bayern Münchens Jérôme Boateng.

Nøjagtig som med Jack Grealish er et biluheld skyld i, at det er blevet opdaget, at fodboldspilleren har forladt München, selv om han har fået strenge ordre på ikke at gøre det.

Tirsdag var Boateng således en tur til Leipzig for at besøge sin søn, men hjemturen endte i rabatten, hvorfor hans adfærd er blevet opdaget, og nu skal Boateng så hoste op med penge til de lokale hospitaler - igen som Grealish.

Boateng forlod München uden lov. Foto: MICHAEL DALDER Vis mere Boateng forlod München uden lov. Foto: MICHAEL DALDER

»Bayerns forsvarer Jérôme Boateng forlod München i går uden klubbens tilladelse. Det er i strid med klubbens krav,« skriver klubben i en meddelelse og tilføjer:

»FC Bayern ser sig selv som en rollemodel her. Som en konsekvens af denne overtrædelse besluttede klubben at tildele en bøde til Boateng. Foreningen donerer summen til hospitaler i München.«

Det er anden gang på få måneder, at Boateng havner i problemer.

I december blev han anklaget for vold mod kæresten.