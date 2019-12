Transferhistorier er forretningshemmeligheder og holdes gerne internt, indtil klubberne selv melder noget ud.

Af samme årsag er det også yderst sjældent, at vi her på mediet kan melde noget ud om kilderne til historierne, når vi afslører dem.

På Premier League-niveau er disse hemmeligheder også af særdeles vigtig karakter, og derfor har det vakt stor opsigt, at Manchester City-spilleren Riyad Mahrez under et ellers uskyldigt og sjovt indslag på Sky Sports kom til at fortælle noget, han med sikkerhed ikke skulle.

Mahrez deltog i en julekonkurrence med holdkammeraten Benjamin Mendy, og i et forsøg på at vinde konkurrencen om at svare hurtigst og korrekt svarede han lidt for detaljeret på et spørgsmål, som lød, hvem der til sommer vil forlade klubben.

Riyad Mahrez begik en stor fejl, da han fortalte om Fernandinho. Foto: Dominique FAGET Vis mere Riyad Mahrez begik en stor fejl, da han fortalte om Fernandinho. Foto: Dominique FAGET

Værten sagde:

»Det her bliver et meget nemt spørgsmål. Hvem annoncerede i sommer, at det her bliver hans sidste sæson i City?,« hvorefter Riyad Mahrez korrekt svarede David Silva, som med klubbens tilladelse har meldt netop dette ud, men så kom Mahrez til at tilføje, hvad han ikke måtte:

»Og Fernandinho.«

Det svar efterlod Benjamin Mendy helt mundlam, mens værten ikke opfangede, at Riyad Mahrez lige havde afsløret en stor nyhed, da journalisten blot svarede korrekt på David Silva.

Imens gik det vist nok op for Mahrez, at han havde trådt i en spinat, for mens Mendy rødmede og tog sin hånd op til munden for at skjule sin grimasse, blev Mahrez' blik stift, hvorefter han på fransk udtrykker noget, der kunne ligne, at værten ikke opfangede det.

Det gjorde optagelsen imidlertid, og nu er historien spredt over det hele i England. Og her på B.T. samt andre steder.

Brasilianske Fernandinho er 34 år og har kontraktudløb til sommer.

Aftalen bliver tilsyneladende ikke forlænget.