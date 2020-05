Er man fodbodinteresseret i Holland, er man ikke ét sekund i tvivl om, hvem Kenneth Perez er.

Danskeren er manden med næstflest mål og assists i hollandsk fodbold i 00'erne, og siden pensionen i 2010 har han været populær fodboldekspert på hollandsk tv. Men i Danmark er den 45-årige mand noget mere anonym.

»Nu skal jeg lige se, om jeg overhovedet kan dansk,« siger Kenneth Perez til B.T. forud for interviewet.

Det gik nu ganske fint for manden, der er vant til at blive stoppet på hollandske gader og stræder.

»Det sker aldrig i Danmark. Aldrig,« siger han og griner højlydt.

»Men det interesserer mig slet ikke. Det går, som det nu går. Jeg kunne også være en tosse og lave reality-tv. Så bliver man kendt og ved med at være dér i folks bevidsthed. Så dum er jeg nu heller ikke, at jeg gider at lave sådan noget.«

Kenneth Perez scorede 123 mål og lagde op til 89 mål i 406 kampe i Holland i 00'erne, hvor han statistisk kun blev overgået af Dirk Kuyt. Med kampe for AZ Alkmaar, Twente, Ajax Amsterdam og PSV Eindhoven var danskeren en profil i Holland, men desværre fik han aldrig for alvor slået igennem på det danske landshold. I en periode fra 2006 meldte han desuden fra til landsholdet, fordi daværende landstræner Morten Olsen udelukkende brugte ham som indskifter – derfor ville Perez hellere fokusere på sin hollandske klubkarriere. Og selv om udlandsdanskeren igen stillede sig til rådighed i 2007, fandt han aldrig mere vej til Olsens trup.

»Hvis det var et mål at blive kendt i Danmark, så skulle jeg have gjort det bedre på det danske landshold. Det forholder jeg mig slet ikke til. Det rører mig sgu ikke. Man laver jo ikke noget for at blive en stjerne. Men jeg fik den ikke den landsholdskarriere, som jeg havde håbet på,« erkender manden, der fik 24 kampe i den danske trøje og scorede to mål.

Kenneth Perez spillede 18 minutter ved EM-kampen mod Italien i 2004, da han blev skiftet ind i stedet for Martin Jørgensen. Foto: ARIS MESSINIS

I dag er den pensionerede angriber ekspert på hollandsk fodbold for tv-kanalen Fox Sports, der ejer rettighederne. Samtidig dækker han også tysk fodbold, og netop karrieren er en af grundene til, at han og hustruen Britt, der også er dansker, fortsat bor i den lille by Blaricum uden for Amsterdam.

Her har parret boet de seneste 14 år.

»Jeg spillede i Holland i 13 år. Jeg har fået mine børn hernede. De er 21 og 18 år gamle nu, men var otte og 10, da jeg stoppede, fuldt i gang med deres skolegang. Det var en del af overvejelserne i forhold til at blive boende hernede. Så viste det sig også, at de muligheder, der var efter fodbolden, var gode her i Holland, derfor var det måske også mest naturligt at blive hernede,« fortæller Kenneth Perez.

Tidligt efter pensionen fik han en tjans som ungdomstræner for Ajax' U19-hold ved siden af jobbet som ekspert på tv, men relativt hurtigt måtte han træffe en beslutning.

Vi vil ikke bo i et andet land end dér, hvor vores børn bor. Kenneth Perez

Enten skulle han forfølge trænerdrømmen eller fokusere fuldt ud på en karriere på skærmen.

»Det gjorde jeg nok, fordi tv giver en masse frihed og tid til andet end fodbold, fodbold, fodbold og fodbold,« forklarer manden, der også nærer en passion for golf og spiller rigtig meget.

Perez har endnu kontrakt i et to år med Fox Sports. Men selv efter kontraktens udløb forestiller han sig ikke flytte tilbage til Danmark.

Faktisk tror han aldrig, at det sker.

Kenneth Perez (i midten) jubler efter en scoring for Ajax i selskab med stjernen Klaas-Jan Hutelaar (tv.) og Rasmus Lindgren. Foto: MARCEL ANTONISSE

»Vi vil ikke bo i et andet land end dér, hvor vores børn bor,« siger han om de to sønner, der begge bor i Amsterdam og enten er godt i gang med eller starter på universitetet i en nær fremtid.

Det flersprogede hjem, hvor der tales et mix af hollandsk og dansk, har haft en tydelig påvirkning på parrets sønner: Den ældste har ifølge Kenneth Perez bibeholdt mest af det danske og gør gerne opmærksom på, at han er fra Danmark. Det er anderledes med lillebror, som er mere hollandsk.

Men begge børn taler dansk, og det er vigtigt for at kunne kommunikere med bedsteforældrene.

»Danmark forbliver vores hjemland og fædreland. Det er vi stolte af. Vi har et stort dansk flag, som vi hænger op, hvis børnene har bestået skolen eller til fødselsdage. Så kigger vi på det og tænker: ‘Hold kæft, hvor har vi bare et flot flag',« siger Kenneth Perez, der er født og opvokset i København.

Hovedstaden mod nord har stadig en helt speciel plads i hans hjerte, fornemmer man. Og så er man da ikke i tvivl om, at han er københavner med stort 'K', når han skal fortælle, hvor han kommer fra.

Selv efter 23 år i Holland.

»I min verden er København fantastisk. Vi kommer selv fra Amager,« siger Kenneth Perez.

»Lorteøen.«