30. november er der lodtrækning til sommerens EM-slutrunde i fodbold, men for Belgien, Rusland og Danmark er der ikke meget spænding om udfaldet.

De er nemlig sikre på at være tre af de fire hold i gruppe B, og det kritiserer Belgiens profil Kevin De Bruyne.

- For at være helt ærlig er det en skandale, siger De Bruyne til tv-stationen HLN.

Tirsdag slog Tyskland Nordirland på hjemmebane og vandt dermed sin gruppe i EM-kvalifikationen.

Samtidig rykkede tyskerne op i det øverste seedningslag, hvor også Belgien, Italien, England, Spanien og Ukraine befinder sig.

Men fire af landene er blandt de 12 EM-værter og er på forhånd blevet tildelt en gruppe i tilfælde af kvalifikation. Og Ukraine kan ikke placeres i samme gruppe som Rusland, der ligesom Danmark er placeret i gruppe B på forhånd.

Det efterlader Belgien som eneste tilbageværende mulighed, medmindre Uefa ændrer sine egne retningslinjer inden lodtrækningen den 30. november.

Det særlige EM-format er udtryk for fodboldens udvikling, mener De Bruyne.

- Fodbold er ikke længere fodbold. Det er ved at blive en forretning.

- Som spiller bliver du nødt til at vænne dig til det, men for mig er det at manipulere med konkurrencen. Det fjerner glæden ved lodtrækningen, siger belgieren.

Hollands landstræner, Ronald Koeman, er ikke sikker på, om han gider at tage til lodtrækningen. Hollænderne ved allerede, at de havner i gruppe C, hvor Ukraine - af samme årsag - er eneste mulighed fra øverste seedningslag.

- Jeg forstår ikke helt det nye format. Jeg har spurgt mit forbund, om jeg stadig er nødt til at tage til lodtrækningen 30. november, siger han ifølge AFP til De Telegraaf.

Fire billetter til EM-slutrunden mangler fortsat at blive uddelt. De er på højkant i playoffkampene i Nations League i marts.

/ritzau/