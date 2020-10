Edinson Cavani er manden, der skal score målene for Manchester United i den kommende sæson.

Men det er ikke lang tid siden, at han var ved at opgive fodbold.

Han var nemlig smittet med coronavirus, afslører han. Det skete på samme tur til Ibiza, hvor også Neymar, Angel di Maria og Leandro Paredes fik corona. De gik alle tre ud i offentligheden og fortalte om det, men det gjorde Cavani ikke.

»Jeg ville ikke opnå noget som helst ved at fortælle det. Det var noget vi holdt for os selv, men jeg ville da fortælle om det på et tidspunkt. Min kone og jeg blev hjemme og tog os af hinanden. Vi havde mange dage i karantæne - flere end nødvendigt,« siger Cavani til radioprogrammet 'Dos de punta' ifølge norske VG.

Med sin fremskredne alder og degraderingen på PSG's mandskab oven i hatten, overvejede han faktisk også at stoppe karrieren:

»Selvfølgelig overvejede jeg idéen om at opgive fodbold. Det er sandt, at jeg har overvejet det for i stedet at dedikere mit liv til en stille tilværelse på landet,« siger Cavani i radioprogrammet, skriver Goal.

Den sidste tid i PSG var svær for den nu 33-årige angriber. Han fik ikke meget spilletid i sin sidste tid i den franske storklub, og ved udgangen af sæsonen kunne han så gå gratis, da klubben ikke ønskede at forlænge med ham.

Han har den seneste tid passet træningen selv, da han har været uden klub:

»Jeg følte stor usikkerhed og angst. Dagene gik og min familie, mine venner og alle andre ønskede at vide, hvor jeg skulle spille næste gang. Nu er jeg her, og det er jeg glad for,« siger Cavani om sin nye arbejdsgiver.

Han blev præsenteret i Manchester United mandag aften og kan få sin debut allerede den 17. oktober mod Newcastle.

Der kommer til at hvile et stort pres på hans skuldre, da han har fået nummer syv. Samme nummer, som blandt andre Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, David Beckham og George Best havde.

Cavani kommer da også med et habilt målsnit i baggagen. Han scorede 138 mål i 200 ligakampe for PSG, mens det også blev til 52 mål i 69 ligakampe i Napoli.