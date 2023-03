Lyt til artiklen

Det går ikke altid stille for sig i fodboldklubber.

Og det er ikke nogen undtagelse i Arsenal, afslører legenden Ray Parlour.

Han fortæller i et stort interview med The Sun, hvordan spas og løjer var en del af hverdagen under Arsène Wenger.

»Lige så meget som han elskede hårdt arbejde og at sikre, alle spillere vidste, hvad de skulle på kampdage, lige så meget elskede han en smule sjov, og vi plejede at hænge lidt ud efter træning,« fortæller Parlour om den tidligere manager.

Han fremhæver især en episode, der har sat sig fast i erindringen, og det gik ud over Vic Akers, der er en stor del af holdet og den tøjansvarlige for førsteholdet.

En dag var der nogle kvinder på besøg i klubben for at reklamere for noget parfume, med henblik på at spillerne kunne give det til deres kærester eller koner.

»Vic elskede altid gratis ting. Så han gik derop, og så gik Dennis Bergkamp ellers bag ham og hev hans shorts ned,« fortæller Ray Parlour.

Noget, der betød, at Vic Akers pludselig stod og ufrivilligt viste sine ædlere dele til hele forsamlingen.

Ray Parlour (yderst tv.) fortæller, at Dennis Bergkamp (forrest) var noget af en spasmager i Arsenal-dagene. Foto: DAN CHUNG Vis mere Ray Parlour (yderst tv.) fortæller, at Dennis Bergkamp (forrest) var noget af en spasmager i Arsenal-dagene. Foto: DAN CHUNG

»Han havde ikke noget på indenunder. Og han vidste ikke, om han skulle hive sine shorts op eller hvad. Og jeg kan huske, jeg bare stod og grinede og tænkte: 'Stakkels damer!', de vidste heller ikke, hvad de skal gøre,« lyder det fra Parlour, der fortæller, at det var typisk Dennis Bergkamp at lave den slags numre.

Noget, de faktisk satte pris på i truppen, fordi det gjorde noget godt for sammenholdet, forklarer Parlour.

»Vic tog det virkelig pænt, det skal man slet ikke bekymre sig om. Det var bare måden det skete, nærmest i slowmotion, og han vidste ikke, om han skulle trække sine bukser op. Han vidste ikke, hvor han skulle gøre af sig selv. Det var endnu et sjovt øjeblik, Dennis sørgede for,« siger han.