Hope Solo har natten til fredag dansk tid delt en glædelig nyhed.

Den tidligere fodboldstjerne har født et par velskabte tvillinger - en dreng og en pige.

Fødslen fandt allerede sted 4. marts, og dermed har Hope Solo og ægtemanden Jerramy Stevens holdt fødslen hemmelig for offentligheden i 52 dage.

På sportsmagasinet Uninterrupteds Twitter-profil har den nybagte mor sendt en hilsen, hvor man også kan få et glimt af de nye små.

.@HopeSolo introduces a couple special guests for the first time and has a message to everybody on the frontlines of this pandemic pic.twitter.com/C7ixK7Q3n8 — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) April 23, 2020

'Hvad har vi lavet, mens vi har været i karantæne? Som I kan se har vi haft enormt travlt', indleder Hope Solo, hvorefter hun præsenterer sine børn:

'Mød Vittorio og Lozen Stevens - begge født midt under pandemien 4. marts. Det har været enormt stressende for os, og vi har været mere ude, end vi ønskede os, men vi vil gerne sende en tak til de fantastiske sygeplejersker og læger, som hjalp med at bringe vores børn til verdenen,' siger hun, hvorefter hun også takker hele sundhedspersonalet for at kæmpe i frontlinjen under corona-pandemien.

Hope Solo annoncerede i december på direkte tv, at hun var gravid med tvillinger. Også dengang fortalte hun, at det blev en dreng og en pige.

Nyheden om graviditeten kom blot få måneder efter, Hope Solo fortalte for første gang, at hun havde gennemgået en hård og svær tid.

Hope Solo er på top 10-listen over dem, der har spillet flest landskampe for USA. Foto: DANIEL OLIVEIRA Vis mere Hope Solo er på top 10-listen over dem, der har spillet flest landskampe for USA. Foto: DANIEL OLIVEIRA

I 2018 måtte hun abortere, hvilket var tæt på at ende i en større tragedie for familien.

»Lægerne sagde, at jeg var timer fra at dø,« fortalte hun dengang om den mislykkede graviditet.

38-årige Hope Solo indstillede sin professionelle karriere i 2016.

Hun optrådte 202 gange for USA, med hvem hun var med til at vinde OL-guld i 2008 og 2012 samt VM-guld i 2015.