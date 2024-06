Neal Maupay har intet skrevet til det billede, han lagde på X tidligere torsdag.

Men billedet er i skrivende stund blevet set mere end syv millioner gange, og det gemmer på lidt af en historie.

For Brentford-stjernen, der på billedet poserer foran en dartskive og med tre dartpile i hånden, bruger det til at håne Tottenham-stjernen James Maddison. Det skriver The Sun.

Sidstnævnte er nemlig blevet fravalgt til Englands EM-trup.

Maddison er kendt for at fejre sine scoringer med en jubelscene, hvor han imiterer at kaste en dartpil.

Dén jubelscene efterlignede franske Maupay, da de to London-klubber tørnede sammen i januar.

Og så kom de to stjerner op at skændes, for det var ikke god stil, mente Maddison.

»Han har ikke scoret nok mål til at have sin egen jubelscene,« lød det efter kampen fra briten.

»Flere mål og færre nedrykninger end Maddison i min karriere,« lød det fra Maupay.

Derfor er fans heller ikke i tvivl om, at Maupay med dartbilledet på X sender en kæmpe stikpille til James Maddison.

Mens Maddison har syv landskampe for England, har Maupay aldrig repræsenteret det franske A-landshold.

pic.twitter.com/wFq2g0cqPL — Neal Maupay (@nealmaupay_) June 6, 2024