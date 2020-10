I England er corona-reglerne meget klare: Forsamlinger må højst være på seks personer.

De regler valgte fodboldspillerne Jadon Sancho, Ben Chilwell og Tammy Abraham at ignorere lørdag aften.

De tre fodboldspillere deltog i en fest, der var arrangeret, fordi Tammy Abraham havde fødselsdag. Billeder og videoer fra arrangementet viser, at der var langt mere end seks personer samlet.

Nu undskylder Dortmund-stjernen Jadon Sancho for at have brudt regeringens retningslinjer.

'Jeg vil gerne undskylde for at bryde regeringens retningslinjer, selv om jeg ikke var klar over, hvor mange der ville dukke op,' skriver han på Instagram og fortsætter.

'Jeg tager fuldt ansvar for min handling. Jeg vil sikre mig, at jeg i fremtiden har lært af dette.'

Både Jadon Sancho, Ben Chilwell og Tammy Abraham er en del af den engelske landsholdstrup, der skal møde Danmark 14. oktober i Nations League. Festen betyder dog, at de støder til truppen senere end de andre spillere.

Chelsea-spilleren Tammy Abraham har efterfølgende haft samme forklaring som Jadon Sancho. Han var nemlig heller ikke klar, at der ville være så mange mennesker.

Det er bestemt ikke første gang, at nogle af de engelske landsholdsspillere ikke overholder corona-reglerne.

England var i sidste måned på Island. Her valgte Premier League-profilerne Phil Foden og Mason Greenwood at invitere flere islandske piger op på deres hotelværelse.

Konsekvensen kom promte fra landstræneren Gareth Southgate. Han sendte begge spillere hjem til England.

Flere engelske medier skriver, at Gareth Southgate vil samle hele landsholdstruppen og bede dem om at tænke sig om, så der ikke kommer flere uheldige episoder.