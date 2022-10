Lyt til artiklen

En kontroversiel video er dukket op til overfladen.

Og på videoen kan man se, at det ikke er det eneste, der kom op af vandet den dag i Dubai.

Den dybt kontroversielle NFL-receiver Antonio Brown blev filmet med bukserne nede, da han besøgte det luksuriøse Armani Hotel, hvor poolens gæster fik sig lidt af et chok.

New York Post viser videoen af den stenrige stjerne, og her kan man se, at han i umiddelbar nærhed af en kvinde løfter sin nøgne bagdel op over vandet og retter den mod hende.

Antonio Brown, tv., var med til bokselegenden Floyd Mayweathers fødselsdag. Foto: Walik Goshorn Vis mere Antonio Brown, tv., var med til bokselegenden Floyd Mayweathers fødselsdag. Foto: Walik Goshorn

Han stoppede dog ikke der.

Senere kastede han rundt med en kvinde, så hun røg under vand og fik opmuntrende tilråb fra mandlige poolgæster.

Derpå holdt han fast i poolkanten og løftede sit nøgne underliv op, så hans penis stak op over overfladen til stor bestyrtelse for de omkringværende personer.

Ifølge mediets kilder blev der klaget over hans opførsel, men ingen fra hotellet har ønsket at kommentere sagen.

Der er heller ikke meldinger om, at der skulle være et restsligt efterspil i den ellers strikse ørkenstat.

I januar stjal han også overskrifterne, da han åbenlyst skred fra Tom Brady og resten af Tampa Bay Buccaneers-mandskabet midt i en kamp og dernæst blev fyret.

Florida-holdet tilbød ham hjælp til at håndtere det mentale, men han afslog ifølge dem.

Han er tidligere anklaget for et seksuelt overfald, som er blevet løst ved en civilsag, uden at nogen kender aftalen, og han er også tidligere straffet for vold og tyveri.

Mediet har prøvet at få en kommentar fra Brown-lejren, men det ikke lykkedes.