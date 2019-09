»Lær at tackle, din fucking idiot.«

Tilsvininger som denne er nu fået Liverpool-stjernen Andy Robertson til at slette sin Twitter-profil, efter han tirsdag fik en uheldig hovedrolle i Champions League-opgøret mod Napoli.

Det skriver det engelske medie Daily Mail.

Den skotske venstre back blev skurken, da han i det 82. minut begik straffespark på José Callejon, hvorefter Dries Mertens fra pletten kunne sende italienerne på sejrskurs.

Sådan ser det ud, hvis man går ind på Andy Robertsons nu tidligere Twitter-profil. Foto: Twitter

Kort før slutføjt blev det også til 2-0 efter en forsvarsfejl, men efterfølgende var straffesparket det helt store samtaleemne.

Flere fans rasede på de sociale medier over dommen, fordi de mente, at Callejon filmede i situationen.

Også Liverpools træner Jürgen Klopp luftede efter opgøret sin utilfredshed over det dømte straffespark.

»Jeg har set det igen, og det er klart og tydeligt for mig, at Callejon hoppede, før han blev rørt,« lød det fra Liverpool-manageren i et interview vist på tv-kanalen 3+.

Alligevel var der også de fans, der gik til angreb på Andy Robertson, der ifølge det engelske medie altså nu har taget konsekvensen.