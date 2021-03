Stjernen kunne ikke holde tårerne tilbage ved den store overraskelse.

Luka Modric bider sig i læben og tager en dyb indånding med røde øjne. Som om han lige skal samle mod.

Der var store følelser på spil, da den 35 årige kroatiske anfører blev hædret for noget helt særligt af sine holdkammerater på det kroatiske landshold.

Du kan se videoen herunder.

You're going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka's amazing international career. Pure passion. #Family pic.twitter.com/YVLt1mxNsb — HNS (@HNS_CFF) March 27, 2021

I onsdags blev Real Madrids midtbanespiller manden med flest landskampe nogensinde for sit land, da han spillede sin landskamp nummer 135 i den kroatiske trøje. Det var i onsdagens 0-1-nederlag til Slovenien.

Siden da er nummer 136 allerede tikket ind, da Kroatien slog Cypern lørdag.

'Friskt kronet som Kroatiens spiller med flest landskampe viser Luka Modric sine dybeste følelser, mens hans holdkammerater giver ham en stående applaus, efter de har set højdepunkter fra Lukas' fantastiske internationale karriere,' skriver det kroatiske fodboldforbund på Twitter.

Modric nåede VM-finalen med sit landshold i 2018, hvor Kroatien tabte til Frankrig. Samme år kunne han dog trøste sig med Ballon d'Or-titlen.