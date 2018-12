En alvorlig sygdom var tæt på at koste hollandsk profil livet.

Tilbage i 2012 var den nuværende Liverpool-profil Virgil Van Dijk i gang med en fremragende første sæson som professionel for sin hollandske klub, Groningen i Æresdivisionen.

Men i selvsamme sæson var det ved at gå galt, og efter en ligakamp mod Excelsior blev fodbold pludselig sekundært for Virgil Van Dijk.

Han blev alvorligt syg, hvilket hans nu tidligere træner i klubben, Dick Lukkien, åbner op om til FourFourTwo.

»Virgil blev syg, men vi kendte ikke omfanget. Først troede vi, at han havde fået influenza, så han blev sendt hjem, selvom han var i store smerter. Det fik ham til at opsøge det lokale hospital, men de kunne ikke spore noget slemt, så han blev sendt hjem igen,« siger Dick Lukkien.

Efterfølgende blev smerterne værre, hvilket fik Virgil Van Dijks mor til at reagere. Sammen med sin søn opsøgte de et andet hospital, hvor lægerne konstaterede alvoren.

Virgil Van Dijk havde blindtarmsbetændelse, bughindebetændelse og nyreinfektion, og sundhedspersonalet opererede ham derfor akut. Dick Lukkien husker tydeligt, da Virgil Van Dijk vendte tilbage.

»Jeg var chokeret. Da han vendte tilbage, var han gået fra at være en stor mand til at være en svækket person. Heldigvis kom han sig hurtigt over det,« fortæller Dick Lukkien.

Virgil van Dijk har spillet 24 landskampe for Holland og scoret 3 mål.

Virgil Van Dijk satte efter operationen selv ord på hele forløbet.

»Jeg kan stadig huske, da jeg lå i sengen. Jeg kunne kun se slangerne stikke ud af mig, min krop var ødelagt, og jeg kunne ikke gøre noget. På det tidspunkt tænkte jeg kun de værst tænkelige scenarier.«

»Mit liv var i fare. Min mor og jeg bad til gud og diskuterede forskellige udfald. På et tidspunkt blev jeg nødt til at underskrive nogle papirer, som mindede om et testamente, så hvis jeg døde, ville en del af mine penge gå til min mor. Vi ville selvfølgelig ikke snakke om døden som et muligt udfald, men vi blev nødt til det, for det hele kunne være sluttet dengang,« fortalte Virgil Van Dijk.

Virgil Van Dijk spillede i Groningen til 2013. Siden har han optrådt for Celtic, Southampton og nu tørner han altså ud for Liverpool, hvor han har slået sig fast som en stor profil for Merseyside-klubben.