Den kroatiske Inter-spiller Marcelo Brozovic gik helt amok, da hans ven ikke kunne komme til på hospitalet.

Ifølge Gazetta dello Sport udspillede episoden sig torsdag, da Brozovic' ven, en 42-årige kroatisk mand, kom til skade med sit ben.

På San Carlo-hospitalet i Milano gik den kroatiske landsholdsspiller angiveligt fuldstændig amok, da hans ven ikke blev prioriteret foran de andre patienter, der ventede på skadestuen.



Det gik ud over læger og sygeplejersker, der ikke så andet alternativ end at tilkalde militærpolitiet Carabinieri. Heller ikke det hjalp i første omgang, men da det gik op for Brozovic, at han kunne risikere at komme i alvorlige problemer, stoppede han sit raseri.

Soccer Football - Serie A - Inter Milan v Napoli - San Siro, Milan, Italy - July 28, 2020 Inter Milan's Marcelo Brozovic before the match, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) REUTERS/Daniele Mascolo Foto: DANIELE MASCOLO Vis mere Soccer Football - Serie A - Inter Milan v Napoli - San Siro, Milan, Italy - July 28, 2020 Inter Milan's Marcelo Brozovic before the match, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) REUTERS/Daniele Mascolo Foto: DANIELE MASCOLO



I stedet fik alle en undskyldning af Brozovic, der ifølge vidner virkede påvirket af alkohol.

Episoden er blot endnu én i en lang række af problemer, som kroaten har været involveret i.

Det er ikke længe siden, at han blev taget for spritkørsel, hvilket kostede ham en suspendering af hans kørekort og en bøde fra Inter på 100.000 euro (cirka 750.000 kroner, red.).

Brozovic har spillet i Inter siden 2016. Han spillede med fra start for Inter lørdag aften i sæsonens sidste Serie A-kamp.