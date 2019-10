Kasper Dolberg har i den grad fået en lettere dramatisk start på opholdet i Nice.

Og nu har det verdensomtalte ur-tyveri fået et efterspil. For 18-årige Mohamed Lamine Diaby-Fadiga er blevet fyret som følge af sagen.

Det skriver L'Equipe. Det 18-årige stortalent har fået kontrakten revet over, og ifølge det franske medie arbejder han på at få en aftale på plads med Paris FC.

Det var i forrige uge, at Kasper Dolberg fik stjålet sit dyre ur fra omklædningsrummet i Nice, og efterfølgende gik han til politiet med sagen for at anmelde det.

Lamine Diaby-Fadiga (i rød og sort) er færdig i Nice, efter han stjal Kasper Dolbergs ur. Foto: VALERY HACHE Vis mere Lamine Diaby-Fadiga (i rød og sort) er færdig i Nice, efter han stjal Kasper Dolbergs ur. Foto: VALERY HACHE

Uret har en værdi på op mod en halv millioner kroner, og siden kom det fre, at Mohamed Lamine Diaby-Fadiga tilstod, at han stod bag tyveriet.

21-årige Dolberg skiftede i sommer fra Ajax Amsterdam til Nice for 150 millioner kroner, og mens han på banen har fået en fin start i det franske, har det altså i kulissen været en smule dramatisk.

Efter tyveriet tilbød Mohamed Lamine Diaby-Fadiga at betale danskeren tilbage, ligesom han også kom med en undskyldning. Derudover lød aftalen angiveligt, at Kasper Dolberg skulle trække politianmeldelsen tilbage, hvis værdien af uret blev betalt tilbage.

Den 18-åriges kontrakt blev revet over mandag, men det står klart, at navnene 'Mohamed Lamine Diaby-Fadiga' og 'Kasper Dolberg' for alvor er kommet på verdenskortet som følge af den opsigtsvækkende sag.

I sidste uge havde mange udenlandske medier opsnappet historien, der blev omtalt i blandt andet England, Chile, Sverige og Argentina.

Mohamed Lamine Diaby-Fadiga har repræsenteret flere franske U-landshold, og er blevet betragtet som Nices måske største egenproducerede talent i 10 år, men nu er eventyret i den klub altså slut for ham.

Skulle han skifte til Paris FC i Ligue 2, vil han dog ikke kunne spille for klubben før årsskiftet, med mindre han får en dispensation.

Kasper Dolberg har endnu ikke udtalt sig om sagen.