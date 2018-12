I 18. runde var Juventus tæt på at tabe for første gang i Serie A i denne sæson, men Ronaldo udlignede.

Juventus var onsdag blot 12 minutter plus det løse fra at løbe ind i sæsonens første nederlag i Serie A.

Men den indskiftede superstjerne Ronaldo reddede mesterholdet med en scoring til slutresultatet 2-2 ude mod Atalanta, efter at hans hold ellers var reduceret til ti mand.

Dermed er Juventus fortsat ubesejret efter 18 spillerunder, der har budt på 16 sejre og nu to uafgjorte kampe.

Juventus kom foran efter blot to minutter på et klodset julegaveselvmål af den upressede Atalanta-midtstopper Berat Djimsiti.

Men efterhånden begyndte tingene at gå den forkerte vej.

Angriberen Duvan Zapata udlignede efter 24 minutter, da han fint sled sig løs og bankede bolden i nettet.

I anden halvleg blev Juventus reduceret til ti mand, da Rodrigo Bentancur efter 53 minutter fik marchordre efter sit andet gule kort for en klodset stempling på kanten af modstandernes felt.

Tre minutter senere var Zapata så på spil igen og bragte Atalanta foran 2-1 efter et hjørnespark.

Det begyndte dermed at se sort ud for mesterholdet, men 12 minutter før tid var Ronaldo kommet i spil og headede udligningen ind fra det lille felt efter et forlænget hjørnespark.

I overtiden fik gæsterne et mål korrekt underkendt for offside.

Juventus har vundet mesterskabet syv år i træk og fører også i denne sæson rækken ganske komfortabelt.

Klubben har 50 point, mens Napoli på andenpladsen har 41. Dog med en kamp til gode. Den afvikles senere onsdag på udebane mod Inter.

/ritzau/