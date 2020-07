Pierre-Emile Højbjergs navn er et varmt et af slagsen på transferrygtebørsen i øjeblikket. Senest har den hollandske storklub Ajax meldt sig i koret af klubber, der er interesseret i Southampton-spilleren.

Men det ville ikke være et godt match, mener den tidligere stjerne Rafael van der Vaart.

»Han er en fantastisk spiller, men ikke en Ajax-spiller. Jeg er ikke stor fan af ham,« fortæller den tidligere Real Madrid- og Tottenham-spiller til Ziggo Sport ifølge Ajax Showtime.

Det var engelske Telegraph, der onsdag kunne skrive, at Ajax har sat sigtekornet ind på den danske midtbanespiller. Den hollandske klub har således tilsluttet sig både Tottenham og Everton, der også er interesseret i at købe danskeren.

Rafael van der Vaart. Foto: Henning Bagger Vis mere Rafael van der Vaart. Foto: Henning Bagger

Alt tyder på, at Pierre-Emile Højbjerg er færdig i den engelske Premier League-klub. Hans kontrakt med klubben udløber næste sommer, og for nylig rev træner Ralph Hasenhüttl også anførerbindet af Højbjergs arm.

Men står det til van der Vaart, er Ajax altså ikke den rigtige destination, for han ser ikke Højbjerg som en forstærkning.

»Det er en fantastisk spiller, men intet særligt. Han kan godt bruges i Ajax, men vi skal ikke forvente mirakler,« lyder det fra hollænderen, der selv spillede i Ajax i 2000-2005.

Skal Højbjerg væk fra Southampton, bliver det dog ikke for enhver pris. Det har Hasenhüttl tidligere understreget.

Uanset hvordan det ender for Pierre-Emile Højbjerg i forhold til et potentielt skifte, skal Højbjerg træde varsomt, for han kan risikere at dumme sig på transfermarkedets spilleplade, mener B.T.s fodboldredaktør.