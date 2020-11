Den tidligere fodboldspiller Stig Tøfting er blevet testet positiv for coronavirus. Også kæresten er blevet syg.

Det skriver han på sin Facebook-profil.

'Så fik Covid-19 bæstet fat i Verdens Lækreste, positiv test torsdag aften, og så følger manden naturligvis sin kvinde, så her lørdag aften blev jeg også testet positiv,« skriver han og tilføjer:



'Køleskabet er fyldt op, og jeg napper en kold. Pas godt på jer selv og hinanden'

Stig Tøfting er til daglig fodboldekspert hos TV3 Sport, men han kommer altså ikke i aktion i denne weekend.

Tøfting spillede 41 landskampe i sin karriere, som stoppede i 2007. Her nåede han at spille i AGF over flere omgange, men det blev også til ophold hos blandt andre HSV, Duisburg og Bolton.

I årene efter karrierestoppet arbejdede Tøfting som assistentræner først i Randers og sidenhen i hjerteklubben AGF.

Det betød et farvel til fodboldbanen og i stedet trådte han frem på studiet hos Canal 9 som ekspert. Fra 2015 har han været ekspert hos TV3 Sport.

Her har han vanen tro aldrig lagt låg på sine holdninger. Som da han senest var efter FCK's midlertidige sportslige leder William Kvist efter et interview.