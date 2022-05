En midnatstur på motorvejen, et ordentlig brag og glas ud over det hele.

Stig Tøfting fik sig en gedigen og grim oplevelse i nat, da han var på vej hjem til Aarhus efter at have været på opgave med Onside i Herning, hvor han havde dækket Superliga-braget mellem FC Midtjylland og Brøndby IF.

Ud af det blå - eller rettere ud af mørket - bragede et stort dyr ind i sideruden og sidespejlet på den tidligere landsholdsstjernes bil midt på motorvejen.

»Der var glasskår over det hele. Sideruden splintrede til atomer. Jeg er bare glad for, at den ikke kom ind ad forruden. Det kunne godt have endt ikke særligt pænt,« lyder det til B.T. Sport fra Tøfting her dagen efter, hvor han også har beskrevet episoden på sin Facebook-side.

Den populære tv-ekspert på TV3 Sports fodboldhold understreger, at han ikke er kommet til skade, og at han har rystet oplevelsen af sig, og er i positivt Store Bededags-humør.

»Jeg har det fint. Det ligger jeg ikke søvnløs over. De ting, vi ikke kan gøre noget ved, er ikke noget, der sådan påvirker mig. Det her skete bare, heldigvis er jeg helt o.k.,« siger Tøfting.

»Jeg havde min kæreste i telefonen. Det skete hurtigt, ud af det blå. Jeg så íkke dyret. Bang! Det er kommet løbende fra venstre side, og er hoppet over autoværnet og det hele,« siger Tøfting, som i farten og kaosset ikke fik set, hvilket dyr, der var tale om:

»Det var et stort dyr. Jeg ved ikke, hvad det var. Men formentlig en hjort. Jeg kører videre, holder ind på rasteplads, og så ringer jeg til politiet, som bad mig kontakte vejdirektoratet, for at oplyse hvor det var sket,« siger den 52-årige tidligere AGFer, som for tiden nyder stor opmærksomhed grundet en populær teaterforestilling i Aarhus om fodboldprofilens farverige liv.

Tøfting slår til sidst fast, at han trods det voldsomme møde med dyret på motorvejen er helt klar til sin næste opgave med tv-dækningen af Superligaen, hvor næste stop for hans vedkommende er kampen mellem AaB og Brøndby på søndag.