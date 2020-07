Hvis du er en mand, må du lige gøre op med dig selv, om du vil læse videre, når du ved, hvad denne artikel kommer til at handle om. Det kommer i næste sætning.

En penis, der var så såret, at selv en læge, der har set meget, lige skulle tage sig sammen ved første øjekast.

Og så tilhører den ingen ringere end Liverpool-legenden Steven Gerrard.

Lægen og Gerrard fortæller, at skaden skete i 2014 til en FA Cup-kamp mod Bournemouth og efterlod den ene af dem, altså lægen, mentalt i problemer.

Gerrard spillede videre trods skaden i penis. Foto: ANDREW YATES Vis mere Gerrard spillede videre trods skaden i penis. Foto: ANDREW YATES

Men han fik syet Rangers-managerens penis sammen, erindrer Dr. Andrew Massey, der fik den svære opgave kort efter sin ansættelse i Liverpool.

»Gerrard kom over til mig mod slutningen af kampen og sagde: 'Doktor, du er nødt til lige at se på det her',« siger Andrew Massey til The Sun.

»Jeg kiggede ned, så blod over det hele og tænkte ' Wow, den må være virkelig øm'. Jeg prøvede at tænke tilbage på min tid under mit studie, men der lærer du intet om at sy en penis sammen. Jeg tænkte, jeg ikke ville have, at den første penis, jeg skulle sy sammen, skulle være Steven Gerrards, men det blev det,« tilføjer han.

Lægen modtager en masse ros fra Steven Gerrard for arbejdet med sin kronjuvel.

Den gjorde nas den skade. Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Den gjorde nas den skade. Foto: JAVIER SORIANO

»Doktor Massey talte først med nogle få mennesker og fik derefter tømt rummet for mennesker. Jeg tog mine shorts og underbukser af og fik et sidste blik. Ouch. Jeg håbede, at det ikke var et farvel til en gammel ven,« fortæller Steven Gerrard og siger om lægen i det skæbnesvangre øjeblik.

»Jeg kunne mærke, at han ikke var helt tryg heller. Doktor Massey må have ønsket, at han var blevet hjemme og havde behandlet akademibørnenes små sår.«

»Men jeg talte ikke så meget dog. Jeg ønskede, at han skulle være fuldt ud koncentreret,« fortsætter Steven Gerrard, der godkender resultatet.

»Han gjorde et godt stykke arbejde. Jeg kunne slet ikke mærke nogen smerte, da han syede stingene - der var fire, som han forudså - og derefter gik jeg ind i omklædningsrummet,« siger Gerrard, der ikke lod manager Brendan Rodgers skifte ham ud trods skaden.

Og heldigvis virker alt, som det skal. I årene efter ulykken kom sønnen Lio til verdenen. Han har også tre døtre.