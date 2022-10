Lyt til artiklen

Steven Gerrard stopper omgående som cheftræner i den engelske fodboldklub Aston Villa.

Det oplyser klubben på Twitter.

»Vi vil gerne takke Steven Gerrard for hans hårde arbejde og ønsker ham alt det bedste i fremtiden,« siger en talsperson for Aston Villa på deres hjemmeside.

Fyringen kommer kort efter, at Aston Villa på udebane tabte 0-3 til Londonklubben Fulham.

Aston Villa har fået en forfærdelig start på Premier League, hvor de kun har høstet ni point i 11 kampe.

Det gør, at Aston Villa ligger på 17.-pladsen i Premier League – lige over nedrykningsstregen.

Liverpoollegenden blev hentet til Aston Villa for knap et år siden fra skotske Rangers, efter han havde leveret flotte resulater for den skotske storklub.

I Steven Gerrards aktive år som fodboldspiller nåede han at spille 114 kampe for det engelske landshold.

Der gør, at han er den, der har spillet fjerdeflest kampe for England.