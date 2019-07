Newcastles nye manager hedder Steve Bruce.

Premier League-klubben ansætter den 58-årige træner på en treårig kontrakt, skriver klubben på deres hjemmeside.

»Jeg er glad og utrolig stolt af at blive udpeget som ny cheftræner i Newcastle United. Det er min barndomsklub, og det var min fars klub, så det er et specielt øjeblik for mig og min familie,« siger Bruce til hjemmesiden.

Han afløser spanieren Rafael Benitez, der ikke kunne blive enig med klubben om en kontraktforlængelse og forlod Newcastle 30. juni.

/ritzau/