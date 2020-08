Manchester Citys sejr over Real Madrid fredag kom blandt andet i hus på grund af et højt pres på spanierne.

Manchester City tog fredag en billet til kvartfinalen i Champions League.

Real Madrid blev sendt ud af turneringen med et samlet 2-4-nederlag efter at have tabt med 1-2 i begge kampe.

Citys to mål i fredagens returkamp kom efter store brølere af Real Madrids Raphaël Varane, der under pres fra det engelske hold to gange forærede store chancer væk, som der altså også blev scoret på.

- Jeg vil sige, at energi og passion var nøglen (til sejr, red.), siger Manchester Citys første målscorer fredag, Raheem Sterling, til britiske BT Sport.

- Det er en af de turneringer, vi gerne vil gøre det godt i. Vi sagde til os selv, at hvis vi skulle spille vores type fodbold, så var det vigtigste at løbe sokkerne af os selv, og så skulle resultatet nok komme.

At presse Zinedine Zidanes tropper fra start var da også en del af planen.

- De har nogle gode spillere, men vi var fantastiske i aften (fredag, red.) med den energi og de præstationer, drengene leverede, siger Raheem Sterling, som med sin scoring rundede 100 mål i City-trøjen.

Manchester City skal i kvartfinalen ved Final 8-stævnet i Lissabon møde Lyon, der noget overraskende sendte Juventus ud.

