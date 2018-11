Det var Raheem Sterlings egen klodsethed, der resulterede i straffe, siger han. Pep Guardiola efterlyser VAR.

Manchester City tog en overbevisende 6-0-sejr, da mandskabet onsdag stod over for Shakhtar Donetsk i Champions League.

Det var dog ikke kun de mange scoringer, der løb med opmærksomheden. Også et noget besynderligt straffespark fik mange til at spærre øjnene op.

Citys engelske offensivspiller Raheem Sterling blev således tilkendt et straffespark, i en situation hvor han på ingen måde blev ramt af en modstander. Det erkender han selv efter kampen.

- Jeg sparkede bare til jorden ved et uheld. Det var ikke meningen, at jeg ville falde. Det var virkelig klodset.

- Jeg forsøgte ikke at få et straffespark, jeg sparkede bare til jorden, siger han ifølge Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hjemmeside.

Han sender samtidig en undskyldning til kampens ungarske dommer.

- Jeg gik efter at lobbe bolden, og så ved jeg ikke, hvad der skete. Jeg følte ikke nogen kontakt.

- Jeg undskylder til dommeren, lyder det fra den 23-årige englænder.

Straffesparket endte ikke med at være voldsomt afgørende, da City på sikker vis kørte storsejren hjem på hjemmebanen i Manchester.

Men holdets spanske manager, Pep Guardiola, efterlyser alligevel videosystemet VAR (Video Assistant Referee).

- Det var ikke et straffespark. VAR eksisterer ikke hos Uefa, og det er problemet, siger Guardiola ifølge nyhedsbureauet AFP.

Spanieren kan glæde sig over, at han ikke behøver at vente så længe på VAR.

Uefa offentliggjorde i september således, at man fra Champions League-sæsonen 2019/2020 indfører videosystemet.

/ritzau/