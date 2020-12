Manchester City hentede lørdag en 1-0-sejr på udebane over et af de hold, der lå højere oppe i tabellen.

Efter to uafgjorte kampe kom Manchester City lørdag tilbage på vinderkurs i Premier League.

Det skete med en 1-0-sejr ude over Southampton på et mål af den engelske landsholdsangriber Raheem Sterling.

Med sejren er City nu oppe på femtepladsen med 23 point efter 13 kampe.

Southampton, der har været en af sæsonens store overraskelser i denne sæson, er fortsat bedre placeret end City på en fjerdeplads med 24 point efter 14 kampe.

Liverpool, som tidligere lørdag vandt med hele 7-0 ude over Crystal Palace, topper rækken med 31 point efter 14 kampe.

City scorede kampens eneste mål efter et kvarter. Belgieren Kevin De Bruyne fandt med en god pasning Sterling, som gjorde det til 1-0 og dermed blev matchvinder.

Generelt spillede City med stor disciplin uden at være prangende rent offensivt.

Southampton var godt med i hele kampen og kom omtrent frem til lige så mange chancer som favoritterne fra City.

I overtiden brændte City en stor chance, da Bernardo Silva i fri position valgte at spille på tværs til indskiftede Riyad Mahrez, som sparkede forbi mål.

Jannik Vestergaard spillede en god kamp i Southamptons centrale forsvar, og den danske landsholdsspiller kunne have krydret indsatsen med et mål efter et hjørnespark. Men det lykkedes ikke.

Det endte med et knebent nederlag for Vestergaard og Southampton

/ritzau/