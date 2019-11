Joe Gomez kom på banen til buhråb fra de engelske fans i EM-kvalifikationskampen mod Montenegro torsdag.

Den engelske landsholdsspiller Raheem Sterling reagerer kraftigt på de engelske tilskueres buhråb mod landsholdskollegaen Joe Gomez.

Liverpool-forsvareren kom på banen efter 70 minutter i EM-kvalifikationskampen mod Montenegro torsdag, som England uden Sterling vandt 7-0.

Sterling var blevet vraget til kampen efter at have været oppe at toppes med Gomez mandag.

- Til alle engelske fans. Det var svært for mig at se min holdkammerat blive buhet af for noget, der var min skyld, skriver Sterling på Twitter.

- Joe har ikke gjort noget forkert. At se en, der arbejder så hårdt, blive buhet af, når han kommer på banen, er forkert.

Også Englands landstræner, Gareth Southgate, er ked af de engelske tilskueres buhråb.

- Jeg er meget skuffet. Joe har intet forkert gjort, og ingen engelske spillere bør blive buhet af, når de bærer landsholdstrøjen.

- Alle spillerne er også skuffet, siger Southgate ifølge nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/