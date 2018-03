Den britiske politiker, Stephen Kinnock, der også er kendt som Helle Thorning-Schmidts mand, har markeret sig sportspolitisk ved at foreslå en udsættelse af sommerens VM i fodbold.

Det skete under en forespørgselsdebat i det britiske parlament, The House of Commons, hvor parlamentsmedlemmerne diskuterede sanktioner mod Rusland. Den britiske regering har besluttet at sanktionere Rusland, fordi den mener, at Rusland står bag forgiftningen af spionen Sergej Skripal og hans datter Julia i den sydvest-engelske by Salisbury.

»Som chef for British Council i St. Petersborg fra 2005 til 2008 har jeg haft chancen for på første hånd at opleve den brutalitet, som den russiske stat kan optræde med,« indledte Labour-politikeren Neil Kinnock sit spørgsmål til Theresa May, som er konservativ.

»Jeg vil gerne spørge premierministeren, om hun deler min holdning min holdning om, at afholdelsen af VM kan ses som en global anerkendelse af hr. Putins regime,« lød det første spørgsmål fra manden, der er gift med den tidligere danske statsminister.

Herefter stillede Stephen Kinnock yderligere et spørgsmål:

»Og i så fald, vil premierministeren så rette henvendelse til FIFA (det internationale fodboldforbund, red.) for at undersøge mulighed for at udsætte VM til 2019 - og så holde det i et mere passende land eller lande?«

Theresa Mays svar var, at hun værdsætter Stephen Kinnocks erfaringer fra Rusland.

»Men jeg må sige til det ærede medlem, at afholdelse af sportsbegivenheder udelukkende er et spørgsmål for sportslige organisationer.«

Den britiske regering har dog besluttet, at hverken britiske ministre eller medlemmer af det britiske kongehus tager til VM i Rusland til sommer i protest mod forgiftningen, som Rusland på sin side nægter at have været indblandet i.

Stephen Kinnock har siddet i House of Commons siden valget i 2014. Han blev genvalgt sidste år.

