En engelsk traditionsklub får en ny dansk ejer.

Sådan drømmer den stenrige Thomas Sandgaard i hvert fald, for han har offentligt været ude at erklære sin interesse i at købe Charlton Athletic.

Det fortæller han til South London Press for at overbevise de nuværende ejere om, at hans interesse er reel.

»Duchatelet og hans rådgivere skal vide, at jeg ikke bare er en eller anden tilfældig person, der forsøger at se, om noget kan lade sig gøre. Jeg er seriøs og vil have det til at lykkes.«

FAKTA: Danskere i Charlton Athletic. Der har i alt spillet 11 danske spillere i Charlton United. Se listen her: Johnny Østergaard (1979-1980)

Viggo Jacobsen (1979-1981)

Allan Simonsen (1983-1984)

Kenneth Wegner (1989-1990)

Claus Jensen (2000-2004)

Dennis Rommedahl (2004-2007)

Stephan Andersen (2004-2007)

Mads Nielsen (2005-2007)

Martin Christensen (2007-2009)

Mikkel Rygaard (2008-2009)

Simon Makienok (2015-2016) Kilde: Transfermarkt

Thomas Sandgaard har skabt sig en formue ved at have stiftet Zynex, Inc., som producerer medicinsk udstyr.

Ifølge South London Press er han god for 3,15 milliarder kroner, og danskeren ser ud til at mene det alvorligt i forhold til at involvere sig i Charlton og gerne så hurtigt som muligt.

»Målet er at få det til at ske, inden klubben går ind i en fase, hvor man potentielt kan blive sat under administration. Vi vil ikke have sanktioner og andre ting imod os. Vi skal begynde at bygge fra dag ét. Lad os få det ordnet, inden sæsonen starter,« siger han.

»Jeg har gjort mit forarbejde. Jeg begyndte at snakke med folk i England mod slutningen af sidste sæson. Jeg fandt ud af, at Charlton formentlig har det største potentiale af alle de klubber, der skal sælges. De hører til i London, hvilket jeg foretrækker. Fanbasen og historien giver klubben så meget potentiale.«

Claus Jensen (tv.) er en af de spillere, der har spillet for Charlton Athletic. Her ses han i aktion mod Liverpools John Arne Riise. Foto: PAUL BARKER Vis mere Claus Jensen (tv.) er en af de spillere, der har spillet for Charlton Athletic. Her ses han i aktion mod Liverpools John Arne Riise. Foto: PAUL BARKER

Klubben ejes af East Street Investments, der også ejer klubbens træningsanlæg og stadion.

Men det vil Thomas Sandgaard også gerne have fingrene i. Han vil købe det hele.

Charlton har dog ikke tur i den uden for banen. I denne sæson er holdet rykket ned til Englands tredjebedsterække, League One.